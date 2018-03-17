Более 1,32 млн уникальных посетителей за день: "Обозреватель" подтвердил лидерство среди СМИ Украины

Лидер среди украинских электронных СМИ интернет-издание "Обозреватель" побило собственный рекорд – за сутки сайт посетило более 1,3 млн уникальных пользователей. "Обозреватель" благодарит своих читателей за выбор и оказанное нам доверие!

По данным рейтинговой системы Liveinternet за 16 марта, "Обозреватель" подтвердил свое лидерство в категории "Новости и СМИ" Украины, оторвавшись от ближайшего конкурента в два раза (более 500 тысяч посетителей).

Количество просмотров наших новостей, блогов и публикаций за сутки превысило 5 млн 200 тысяч, что является рекордом для "Обозревателя".

Подчеркнем, что "Обозреватель" получил более 1,1 млн просмотров по украинскому трафику, однако необходимо учитывать и процент трафика, полученный из-за рубежа.

Напомним, в ноябре 2017 года "Обозреватель" решил вернуться в рейтинговую систему Liveinternet.

По итогам первого же месяца после возвращения, издание заняло первое место в категории "Новости и СМИ" Украины. Тогда "Обозреватель" лидировал с отрывом в 2 млн посетителей от ближайшего конкурента.