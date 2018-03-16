Остановлено производство iPhone 8: названа причина

Компания Apple приостановила производство смартфонов iPhone 8 Plus на заводе в Куньшане (Китай).

Изготовление iPhone остановлено примерно на две недели. Причина заключается в том, что поставщик Wistron, занимающийся сборкой устройств, вероятно, использовал несертифицированные комплектующие. Об этом пишет MacRumors.

Сообщается, что компания-поставщик применила поддельные гидроизоляционные элементы. При этом пока не ясно, попадут ли смартфоны с браком на прилавки магазинов и какое количество смартфонов было изготовлено с нарушениями.

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В Wistron из-за инцидента оштрафовали несколько высокопоставленных руководителей в попытке вернуть доверие Apple. В то же время поставщик отрицает, что производство смартфонов было остановлено до выяснения обстоятельств. Однако, на фоне слухов акции Wistron уже снизились в цене на пять процентов.

Отметим, Wistron производит лишь около 20 процентов iPhone 8 Plus, еще 80 процентов приходятся на долю конкурирующего поставщика Foxconn. При этом компания инвестировала 157 миллионов долларов в строительство нового завода в Бангалоре (Индия), где планируется выпускать iPhone SE и, возможно, iPhone 6s. На данный момент Wistron среди поставщиков Apple занимает лидирующую позицию на индийском рынке.

Как сообщал "Обозреватель", эксперты обнаружили новую опасность для iPhone X и iPhone 8, которую может повлечь за собой использование беспроводного зарядного устройства.