"Нобель-2018": премию по физике получил прорыв в лазерной оптике

Нобелевская премия 2018 года по физике была присуждена трем ученым - Артуру Эшкену, Жерару Муру и Донне Стриклэнд за "новаторские изобретения в области лазерной физики".

Ашкину дали награду за разработку "оптических пинцетов и их применение в биологических системах", которые способны захватывать частицы, атомы и молекулы своими "лазерными пучками пальцев".

Они способны обследовать и манипулировать вирусами, бактериями и другими живыми клетками так, чтобы их не повредить. Таким образом у ученых появляются новые возможности обследования и контроля механизма жизни.

Муру и Стрикленд были награждены "за свой метод получения высокоэффективных, ультракоротких оптических импульсов".

