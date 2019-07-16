Найден способ взломать любой Instagram

Исследователь в сфере кибербезопасности Лаксман Мутийя обнаружил уязвимость в Instagram, которая позволяет взломать любую страницу пользователей соцсети.

Так, по словам Лаксмана, во время смены пароля пользователь получает специальный код на свой смартфон для идентификации личности. Верный пароль можно угадать при отправке около миллиона запросов. Об этом он написал в своем блоге Zero Hack.

Фото: hype.ru

Отметим, что изначально воплотить идею в жизнь киберэксперту воспрепятствовали правила сайта, которые ограничивают число попыток. Узнав об этом, Мутийя задействовал около 5000 IP-адресов для отправки необходимого количества запросов. На взлом аккаунта ему пришлось потратить 150 долларов.

Фото: yablyk.com

Специалист предупредил компанию Facebook, владеющую Instagram, о найденной им уязвимости. Facebook прислал Лаксману ответное письмо, в котором сообщил о том, что исправил ее и наградил специалиста суммой в размере 30 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 марта 2019 года массово начались проблемы у пользователей Facebook и Instagram, которые охватили более 11 тысяч пользователей. А в мае это повторилось: были проблемы с просмотром новостной ленты и входом в свои аккаунты.

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