Могут читать спецслужбы РФ: украинцев предупредили об опасности популярного мессенджера

Украинцев предупредили о том, что Telegram является не только инструментом для общения, но и может быть средством манипуляций перед предстоящими выборами, а также мониториться российскими спецслужбами.

Такое мнение выразил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин на заседании круглого стола, организованном МИП в "Укринформе".

"Я считаю, что таким образом происходит вывод определенных контентных платформ на большую аудиторию. Для того, чтобы люди на них подписывались и читали, и таким образом привлекались к тем контекстам и нарративам, которые там продвигаются", –отметил Золотухин.

Дмитрий Золотухин ukrinform.ua

Он также подчеркнул, что существуют каналы, которые обслуживают тематику инцидента в Керченском проливе (25 ноября 2018 российские военные обстреляли и захватили украинские катера с экипажами, – прим. ред.), Или же те, которые критикуют власти РФ, но поддерживают аннексию Крыма. Есть также каналы с недостоверной информацией, посвященные выборам в Украине, а также с "вбросами" о привязке Украины к ситуации в Сирии.

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Как сообщает представитель Мининформполитики, Telegram был создан и принадлежит Павлу Дурову, который в свое время был разработчиком социальной сети "ВКонтакте", которая сейчас заблокирована в Украине. Золотухин напомнил о конфликте Дурова с российскими властями по этой соцсети, а также не исключил возможности того, что переписку украинских граждан в Telegram могут читать по запросу правоохранительные органы России.

"В начале года мы заметили выход мессенджера этой платформы в украинскую аудиторию", – добавил он.

"Я считаю, что очень важно объяснить суть этой платформы, каким образом она развивается. Надо понимать, что российские политтехнологи много раз работали в Украине. Когда они начинают работать с украинскими политиками, привозят сюда те инструменты, которые, по их мнению, у них сработали. Таким образом происходит переход технологий с российской реальности в Украину. Этот тренд снижается, и уже не так много "заробитчан" едут, но это не значит, что он не охватывает украинский информационный поток", -– сказал Золотухин.

Алексей Харченко ukrinform.ua

Старший специалист по вопросам коммуникации Association4U Алексей Харченко обратил внимание на то, что некоторые министерства и ведомства открыто используют Telegram для публикации своей официальной информации, а некоторые делают это, не афишируя.

"В отличие от Facebook и других каналов, где просмотров информации может быть больше, это уже прямая целевая аудитория", – подчеркнул Харченко.

Специалист по диджитал-коммуникаций и интернет-маркетинга Алена Деньга рассказала о формировании контента для украинской аудитории, политического контекста.

"Есть много пабликов, от маленького до больших, которые сумели собрать определенную аудиторию и создать благоприятные условия для политической рекламы. Перед выборами я видела, что очень много каналов соблазнились на политическую рекламу, им было все равно, что они рекламируют, могут ли они распространять какие-то фейки, быть ангажированными каналами. Сейчас, когда есть соблазн заработать на этих каналах, они соглашаются делать это, не разбираясь в источниках информации", – сказала Деньга.

Андрей Бородецкий ukrinform.ua

Автор Telegram-канала "Технологии, медиа и общество" Андрей Бродецкий обратил внимание на то, что иногда какие-то неизвестные люди в определенных каналах анонимно распространяют инсайды и фейки, а СМИ публикуют это у себя, не проверяя информацию.

"Но давайте не будем преувеличивать роль Telegram, ведь он может повлиять примерно на 10% жителей крупных городов, у которых этот Telegram есть", – сказал Бородецкий.

По его информации, в общем только 23% граждан Украины используют социальные сети как источник информации, а этот показатель не является критическим.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СНБО назвали самый защищенный от прослушки мессенджер. Он эффективнее защищает данные пользователей в сравнении с Viber.

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