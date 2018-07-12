Часть Европы осталась без Facebook

Пользователи Facebook в Западной Европе столкнулись со сбоями в работе соцсети.

Самые серьезные проблемы зафиксировали жители крупнейших городов Нидерландов, Франции, Великобритании.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных интернет-ресурсов.

Проблемы наблюдаются также в Бельгии, Германии, Италии, Испании, Австрии и некоторых других странах. Также о сбоях стали сообщать жители Нью-Йорка в США и Торонто в Канаде.

Downdetector

Downdetector

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно социальная сеть Facebook по ошибке открыла доступ к записям 14 млн пользователей.