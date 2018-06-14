Apple рискует: в сети раскрыли особенность новой модели iPhone

Компания Apple планирует изменить разъем для зарядного устройства и передачи данных в смартфонах и планшетах iPhone.

Производители хотят обеспечить предстоящую новинку портом USB-C вместо нынешнего Lightning, написал портал Digitimes со ссылкой на поставщиков оборудования.

К слову, корпорация уже использовала разъем USB-C в компьютерах MacBook и это плохо отразилось на популярности продаж компании.

Отмечается, что снабжение новых гаджетов от Apple c портом USB-C ускорит процесс унификации зарядных устройств. Выход нового смартфона запланирован на 2019 год.

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