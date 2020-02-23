Экзоскелет и маска будущего: чудо-изобретения, которые уже есть

Некоторые изобретения в фильмах о фантастике привычно кажутся нам чем-то невероятным, однако уже в ближайшее время некоторые из них могут стать обыденностью.

В этой статье OBOZREVATEL расскажет о самых важных изобретениях, которыми вы сможете пользоваться в ближайшие годы.

Маска Atmos Faceware

Компания Ao Air создала приспособление, защищающее от загрязненного воздуха, в виде прозрачной маски. Ее можно носить на глазах, прикрывать им рот и нос. Люди в ней видят и дышат очищенным воздухом в условиях загрязненной окружающей среды.

Особую актуальность данное приспособление имеет в местах, которые расположены вблизи пожаров, где атмосфера перенасыщена вредными веществами, незаметными человеческому глазу. Кроме того, маска выделяется привлекательным прозрачным дизайном. Через нее можно увидеть лицо человека и даже, как он улыбается.

Зеркало Lumini Home – анализатор состояния кожи

На первый взгляд данное устройство ничем не отличается от самого обыкновенного зеркала. В реальности это сложная технологическая разработка, в которую внедрен искусственный интеллект. Lumini Home создан для анализа человеческого лица и выработки рекомендаций, как лучше ухаживать за кожей.

На выявление проблемы и подбор соответствующего решения устройство тратит десять секунд. При этом учитываются все возможные внешние и внутренние факторы, которые могут влиять на кожу. После анализа Lumini Home дает рекомендации по лучшему способу избавления от той или иной проблемы.

Экзоскелет Guardian XO

Этим роботизированным экзоскелетом можно охватить все тело человека. В нем любому из нас будет под силу поднять девяносто килограммов веса, но создастся ощущение, что это только четыре с половиной килограмма. Экзоскелет будет полезен людям, которые постоянно перемещают грузы на работе, к примеру, сотрудникам заводов отрасли машиностроения.

По своему функционалу данное устройство является человекоподобным роботом, для которого настоящий человек – это система, управляющая им.

Чат-бот с человеческим лицом от Samsung

Под технологией Neon подразумевают визуальное дополнение к чат-боту. С ее помощью создаются реалистично выглядящие "люди", обладающие "эмоциями", которые они проявляют, как все мы. Samsung описывает эту технологию не в качестве помощника, а как друга человека. Чат-боты знают разные языки. Ими могут пользоваться одинокие люди, которым хочется с кем-то поговорить.

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