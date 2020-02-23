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23 февраля • обновлено в 17:19
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Любой сможет поднять 90 кг: самые невероятные изобретения, которые уже существуют

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Некоторые изобретения в фильмах о фантастике привычно кажутся нам чем-то невероятным, однако уже в ближайшее время некоторые из них могут стать обыденностью.

В этой статье OBOZREVATEL расскажет о самых важных изобретениях, которыми вы сможете пользоваться в ближайшие годы.

Экзоскелет и маска будущего: чудо-изобретения, которые уже есть

Маска Atmos Faceware

Компания Ao Air создала приспособление, защищающее от загрязненного воздуха, в виде прозрачной маски. Ее можно носить на глазах, прикрывать им рот и нос. Люди в ней видят и дышат очищенным воздухом в условиях загрязненной окружающей среды.

Экзоскелет и маска будущего: чудо-изобретения, которые уже есть

Особую актуальность данное приспособление имеет в местах, которые расположены вблизи пожаров, где атмосфера перенасыщена вредными веществами, незаметными человеческому глазу. Кроме того, маска выделяется привлекательным прозрачным дизайном. Через нее можно увидеть лицо человека и даже, как он улыбается.

Зеркало Lumini Home – анализатор состояния кожи

На первый взгляд данное устройство ничем не отличается от самого обыкновенного зеркала. В реальности это сложная технологическая разработка, в которую внедрен искусственный интеллект. Lumini Home создан для анализа человеческого лица и выработки рекомендаций, как лучше ухаживать за кожей.

Экзоскелет и маска будущего: чудо-изобретения, которые уже есть

На выявление проблемы и подбор соответствующего решения устройство тратит десять секунд. При этом учитываются все возможные внешние и внутренние факторы, которые могут влиять на кожу. После анализа Lumini Home дает рекомендации по лучшему способу избавления от той или иной проблемы.

Экзоскелет Guardian XO

Экзоскелет и маска будущего: чудо-изобретения, которые уже есть

Этим роботизированным экзоскелетом можно охватить все тело человека. В нем любому из нас будет под силу поднять девяносто килограммов веса, но создастся ощущение, что это только четыре с половиной килограмма. Экзоскелет будет полезен людям, которые постоянно перемещают грузы на работе, к примеру, сотрудникам заводов отрасли машиностроения.

По своему функционалу данное устройство является человекоподобным роботом, для которого настоящий человек – это система, управляющая им.

Чат-бот с человеческим лицом от Samsung

Экзоскелет и маска будущего: чудо-изобретения, которые уже есть

Под технологией Neon подразумевают визуальное дополнение к чат-боту. С ее помощью создаются реалистично выглядящие "люди", обладающие "эмоциями", которые они проявляют, как все мы. Samsung описывает эту технологию не в качестве помощника, а как друга человека. Чат-боты знают разные языки. Ими могут пользоваться одинокие люди, которым хочется с кем-то поговорить.

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