Найдена новая опасная уязвимость в iPhone и iPad

В iPad и iPhone обнаружили уязвимость, открывающую доступ к скопированным в буфер обмена данным для iOS-приложений.

О такой находке заявил программист Томми Миск. Подробности он описал в своем блоге.

По его мнению, информацию с буфера обмена могут использовать любые установленные на iOS программы, в частности и вредоносные. А это значит, что кибермошенники без проблем могут добраться к любой личной информации пользователя, в том числе узнать данные банковских карт и пароли.

Программист обнаружил опасную уязвимость в iPhone и iPad

Программист объяснил "схему": как только пользователь копирует свое фото, в буфере обмена оказывается не только изображение, но и все те данные, которые были сохранены в свойствах изображение. К таким, например, относится информация о GPS-координатах.

При этом, подчеркнул Миск, кража личных данных осуществляется совершенно незаметно, и владельцы iPhone и iPad о ней даже не догадываются.

Хотя стоит отметить, что в Apple программисту заявили, якобы обнаруженная им проблема не считается уязвимостью, поэтому они не планируют ее устранять.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее владельцев iPhone и iPad начали отключать от сети интернет. Коснулось это тех телефонов, на которые не успели установить новейшее программное обеспечение.

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