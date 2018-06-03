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В Китае упал метеорит: момент запечатлили на видео

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В китайской провинции Юнань момент падения метеорита попал на видео.

Ролик снял один из местных жителей, передает в Twitter People's Daily China.

На кадрах видно, как яркое космическое тело пролетает над городом Джингхонг, расположенном на юго-западе КНР.

Падение огненного шара произошло 1 июня, однако остаётся не известным, сумел ли он достичь Земли или полностью сгорел.

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Учёные занимаются поисками остатков в районе предположительного падения небесного тела.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось поразительное видео падения метеорита в Сочи.

Место
Китай
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