В Китае упал метеорит: момент запечатлили на видео

В китайской провинции Юнань момент падения метеорита попал на видео.

Ролик снял один из местных жителей, передает в Twitter People's Daily China.

На кадрах видно, как яркое космическое тело пролетает над городом Джингхонг, расположенном на юго-западе КНР.

Падение огненного шара произошло 1 июня, однако остаётся не известным, сумел ли он достичь Земли или полностью сгорел.

Учёные занимаются поисками остатков в районе предположительного падения небесного тела.

Incredible moment: A meteorite was captured in the city of Jinghong, southwest China's #Yunnan Province on Friday and lit up the night sky. pic.twitter.com/fuM14KpuQ0