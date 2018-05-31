"Мы спать не могли!" Британка случайно сфотографировала призрак. Реальное фото

Англичанка из города Ньюкасл Лора Уотсон случайно сделал фото призрака, после чего пришла в ужас от полученного снимка.

Так, она повела своих детей 15-летнюю Шарлотту, 9-летнего Байрина и 16-летнего племянника Джека на прогулку в лесопарк Plessey Woods Country Park в Нортумберленде, передает Mirror.

В парке женщина сделала на телефон несколько фото. И только дома она заметила, что за спиной ее сына стоит еще один ребенок с бледным лицом.

Лора утверждает, что рядом во время их прогулки никого не было. На подозрения пользователей об использовании фотошопа она ответила, что не умеет им пользоваться даже.

"Ничем другим это объяснить нельзя… Я и моя дочь не могли ночью заснуть, настолько это было страшно… Муж работал в ночную смену, мы были одни и боялись, что это может последовать за нами", - говорит она.

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