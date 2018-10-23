Может быть слишком поздно: десять шокирующих предсказаний Хокинга

Дети британского физика-теоретика Стивена Хокинга закончили последнюю работу отца, в которой рассматриваются такие проблемы, как существование Бога или возможность путешествия во времени.
Об этом написало издание Hi-news.ru. Книгу представили в понедельник, 22 октября.
Хокинг начал работу над "Короткими ответами на большие вопросы" в прошлом году, но не закончил ее до самой смерти в марте в возрасте 76 лет.Книгу завершила семья и академики-коллеги физика, взяв материалы из его собственного личного архива.
Последняя книга Хокинга
Хокинг, который был прикован с молодости к инвалидному креслу вследствие болезни, посвятил всю свою жизнь загадкам Вселенной. В этой книге физик-теоретик попытался "привести самые точные, ясные, понятные ответы, которые он давал".
Десять вопросов, на которые пытался ответить Хокинг, были такими:
- Существует ли Бог?
- Как все началось?
- Что находится в черной дыре?
- Можем ли мы предсказать будущее?
- Возможны ли путешествия во времени?
- Сможем ли мы выжить на Земле?
- Существует ли другая разумная жизнь во Вселенной?
- Стоит ли нам колонизировать космос?
- Превзойдет ли нас искусственный интеллект?
- Как нам формировать будущее?
В своей книге Хокинг пишет, что у людей нет другого варианта, кроме как покинуть Землю, в противном случае они рискуют быть "уничтожены".
Физик считает, что компьютеры превзойдут людей в интеллекте в течение следующих 100 лет, но "нам нужно убедиться, что компьютеры имеют цели, согласованные с нашими".
Хокин пишет, что генетически модифицированная раса сверхлюдей, обладающая превосходной памятью и иммунитетом к болезням, превзойдет остальные. Это несмотря на то, что человеческая раса улучшила свои умственные и физические свойства.
По его мнению, к моменту, когда люди поймут, что происходит с изменением климата, может быть уже слишком поздно.
Хокинг также утверждает, что Бога не существует, поскольку по его мнению нет никаких убедительных доказательств существования после смерти, хотя люди могут и дальше жить под влиянием.
В следующие 50 лет, по мнению физика, мы начнем понимать, с чего началась жизнь и, возможно, откроем существующую где-нибудь еще во Вселенной жизнь.
"Он был глубоко обеспокоен, что в то время как проблемы глобальны, мы становимся все более локальными в своем мышлении", - говорит Люси Хокинг.
В своей последней работе Хокинг проливает свет на черные дыры и информационный парадокс, а также рассчитывает энтропию черных дыр.
Как сообщал OBOZREVATEL, Хокинг с коллегами анонсировали настоящий проры в физике.
Читайте все новости по теме "Космос" на OBOZREVATEL.