Разработчики антивирусного программного обеспечения ESET заявили о новой уязвимости Kr00k, которая позволяет взламывать гаджеты через беспроводную сеть.

Под угрозой оказались более миллиарда iPhone и смартфонов Android. Об этом говорится в отчете компании.

Отмечается, что уязвимость связана с Wi-Fi-модулями, встроенными в устройства. При этом вероятность проникновения была зафиксирована у чипов, произведенных компаниями Cypress Semiconductor и Broadcom.

iPhone и смартфоны Android оказались под угрозой взлома

"Kr00k может проникнуть в систему устройства во время разрыва Wi-Fi-соединения или падения мощности сигнала. Хакеры могут получить доступ к данным жертвы, даже если передаваемая по сети информация шифруется", – утверждают в ESET.

В компании уточнили, что уязвимость касается более миллиарда смартфонов, среди которых iPhone XR, 6, 6s и 8, а также аппараты линейки Samsung Galaxy, Google Nexus, Xiaomi Redmi и другие. Помимо этого, Kr00k может проникнуть на ноутбуки и планшеты MacBook, iPad Air и устройства Amazon Kindle.

По словам специалистов, большая часть производителей гаджетов уже выпустила патчи безопасности, исправляющие уязвимость. Но эксперты советуют по возможности обновить все личные и домашние девайсы, имеющие доступ к беспроводной сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в iPad и iPhone обнаружили уязвимость, открывающую доступ к скопированным в буфер обмена данным для iOS-приложений.

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