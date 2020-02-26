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26 февраля • обновлено в 03:02
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На Android появился бессмертный вирус-убийца: как уберечься от напасти

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Сотрудники Dr. Web обнаружили зловредный вирус, который попадает на Android-смартфоны. И удалить его практически невозможно. Как уберечь себя от проблем — в материале OBOZREVATEL.

На Android появился вирус-убийца: как уберечься

И здесь эпидемия?

Сотрудники Dr. Web, занимающиеся кибербезопасностью, изучали приложения Google Play и обнаружили в них присутствие не удаляемого Android-вируса. Вредоносная программа распространяется в нескольких модификациях. Когда на смартфоне загружается приложение, происходит ее установка. Оператор, запустивший вирус, зарабатывает на программах, которые берут деньги за установку.

Действие второй версии трояна более опасно. Из-за нее происходит заражение приложений и сбор данных владельца гаджета – контактных номеров, паролей и другой информации.

Данную вирусную программу разработали под операционной системой Android 5.1 и ее предыдущими версиями.

Их доля в общем количестве пользователей Android превышает 25%. Dr. Web не может даже приблизительно определить, сколько гаджетов заражено этим трояном на сегодняшний день, но в компании подчеркивают, что вероятность инфицирования 25% устройств и выше вполне обоснованная.

Этот хищник заразил уже четверть всех смартфонов мира

Этот хищник заразил уже четверть всех смартфонов мира

Согласно уточнению специалистов, Android.Xiny.5260 никуда не денется из гаджета, даже если удалить с него зараженные приложения. Единственным способом избавления от трояна, по мнению экспертов Dr. Web, может стать полная перепрошивка операционной системы Android, но только в том случае, если будут использованы официальные источники.

В начале 2020 г. от компании, которая разрабатывает антивирусное программное обеспечение, можно было получить информацию о наиболее вредоносных приложениях для гаджетов. Каталог Google Play был исследован экспертами, которые нашли там около восемнадцати программ запуска рекламы, перегружающей процессор и способствующей тому, что аккумулятор гаджета быстро разряжается.

Самые опасные вирусы для Андроид

В конце осени 2019 года аналитический отдел Dr.Web подготовил список, в который вошли самые распространенные вредоносные программы. Эксперты компании утверждают, что у каждого пятого приложения для Android есть недочеты, используемые злоумышленниками, чтобы внедрить в них вирусы.

На Android появился вирус-убийца: как уберечься

Google Play заражен обновленным трояном Android.Joker, который самопроизвольно занимается подключением платных мобильных услуг. Продолжается распространение вирусов Android.HiddenAds, из-за которых появляются рекламные уведомления, мешающие просматривать контент.

Самым распространенным трояном по версии аналитиков Dr.Web является Android.Backdoor.682.origin. Он подчиняется командам хакеров. После автоматического запуска программы, она переходит в фоновый режим. Злоумышленникам становятся доступны контакты, журнал вызовов и SMS-переписка.

На Android появился вирус-убийца: как уберечься

Из-за действия вирусов Android.Down Loader происходит скачивание и установка вредоносных программ на гаджет. Их распространяют самостоятельные АРК-пакеты и модифицированные приложения.

Сотрудники компании предупреждают: на свое устройство следует устанавливать лишь те программы, которые выпустили известные и проверенные разработчики.

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