На Android появился вирус-убийца: как уберечься

Сотрудники Dr. Web обнаружили зловредный вирус, который попадает на Android-смартфоны. И удалить его практически невозможно. Как уберечь себя от проблем — в материале OBOZREVATEL.

И здесь эпидемия?

Сотрудники Dr. Web, занимающиеся кибербезопасностью, изучали приложения Google Play и обнаружили в них присутствие не удаляемого Android-вируса. Вредоносная программа распространяется в нескольких модификациях. Когда на смартфоне загружается приложение, происходит ее установка. Оператор, запустивший вирус, зарабатывает на программах, которые берут деньги за установку.

Действие второй версии трояна более опасно. Из-за нее происходит заражение приложений и сбор данных владельца гаджета – контактных номеров, паролей и другой информации.

Данную вирусную программу разработали под операционной системой Android 5.1 и ее предыдущими версиями.

Их доля в общем количестве пользователей Android превышает 25%. Dr. Web не может даже приблизительно определить, сколько гаджетов заражено этим трояном на сегодняшний день, но в компании подчеркивают, что вероятность инфицирования 25% устройств и выше вполне обоснованная.

Этот хищник заразил уже четверть всех смартфонов мира

Согласно уточнению специалистов, Android.Xiny.5260 никуда не денется из гаджета, даже если удалить с него зараженные приложения. Единственным способом избавления от трояна, по мнению экспертов Dr. Web, может стать полная перепрошивка операционной системы Android, но только в том случае, если будут использованы официальные источники.

В начале 2020 г. от компании, которая разрабатывает антивирусное программное обеспечение, можно было получить информацию о наиболее вредоносных приложениях для гаджетов. Каталог Google Play был исследован экспертами, которые нашли там около восемнадцати программ запуска рекламы, перегружающей процессор и способствующей тому, что аккумулятор гаджета быстро разряжается.

Самые опасные вирусы для Андроид

В конце осени 2019 года аналитический отдел Dr.Web подготовил список, в который вошли самые распространенные вредоносные программы. Эксперты компании утверждают, что у каждого пятого приложения для Android есть недочеты, используемые злоумышленниками, чтобы внедрить в них вирусы.

Google Play заражен обновленным трояном Android.Joker, который самопроизвольно занимается подключением платных мобильных услуг. Продолжается распространение вирусов Android.HiddenAds, из-за которых появляются рекламные уведомления, мешающие просматривать контент.

Самым распространенным трояном по версии аналитиков Dr.Web является Android.Backdoor.682.origin. Он подчиняется командам хакеров. После автоматического запуска программы, она переходит в фоновый режим. Злоумышленникам становятся доступны контакты, журнал вызовов и SMS-переписка.

Из-за действия вирусов Android.Down Loader происходит скачивание и установка вредоносных программ на гаджет. Их распространяют самостоятельные АРК-пакеты и модифицированные приложения.

Сотрудники компании предупреждают: на свое устройство следует устанавливать лишь те программы, которые выпустили известные и проверенные разработчики.

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