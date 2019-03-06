Как лягушки в кипятке: ученые дали устрашающий прогноз на будущее

Климатологи из Калифорнийского университета в Дэвисе заявили, что человечество может погибнуть, как лягушка в кипятке.

Ученые сравнили ситуацию на планете с известным опытом: если поместить лягушку в воду, которая нагревается постепенно, то животное не заметит изменений и в конце концов сварится в кипятке, пишет CNN.

Исследование показало, что люди на планете так же равнодушны к изменениям климата, поэтому им грозит опасность. Чтобы убедиться в этом, ученые проанализировали в социальных сетях публикации жителей разных концов Земли о погоде.

24tv

Как выяснилось, аномально теплые или холодные дни стали настолько частыми, что им уже мало кто удивляется.

"Это настоящий эффект кипящей лягушки. Люди, похоже, привыкают к изменениям, которых они предпочитают избегать", — сказал автор исследования Фрэнсис Мур.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский эколог заявила о глобальной катастрофе. Необратимые изменения климата на Земле ведут к тому, что уже в ближайшие десятилетия в мире появятся сотни миллионов климатических беженцев. Это станет большим потрясением для всего человечества.

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