|Технологии
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости техники и технологии

Как лягушки в кипятке: ученые дали устрашающий прогноз на будущее

4.1тЧитать материал на украинском

Климатологи из Калифорнийского университета в Дэвисе заявили, что человечество может погибнуть, как лягушка в кипятке.

Ученые сравнили ситуацию на планете с известным опытом: если поместить лягушку в воду, которая нагревается постепенно, то животное не заметит изменений и в конце концов сварится в кипятке, пишет CNN.

Исследование показало, что люди на планете так же равнодушны к изменениям климата, поэтому им грозит опасность. Чтобы убедиться в этом, ученые проанализировали в социальных сетях публикации жителей разных концов Земли о погоде.

Как лягушки в кипятке: ученые дали устрашающий прогноз на будущее

24tv

Как выяснилось, аномально теплые или холодные дни стали настолько частыми, что им уже мало кто удивляется.

Новости
"Катастрофа неизбежна!" На Земле могут исчезнуть облака

"Это настоящий эффект кипящей лягушки. Люди, похоже, привыкают к изменениям, которых они предпочитают избегать", — сказал автор исследования Фрэнсис Мур.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский эколог заявила о глобальной катастрофе. Необратимые изменения климата на Земле ведут к тому, что уже в ближайшие десятилетия в мире появятся сотни миллионов климатических беженцев. Это станет большим потрясением для всего человечества.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
2
Смешно
8
Интересно
11
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги