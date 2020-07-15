Как излучение 5G влияет на организм: ученые дали ответ

Ученые из США доказали, что радиоволны по типу 5G или 4G существенно не повлияли на развитие эмбрионов аквариумных рыб.

Эксперимент показал, что излучение лишь немного подавило сенсомоторные функции, передает журнал PLOS ONE.

Для опыта применили камеру, построенную из клетки Фарадея, икру рыб данио-рерио. К камере присоединили антенну и передатчик, который излучал радиоволны частотой 3.5 ГГц, которая применяется для работы сетей 4G и 5G.

Рыбы получали направленные радиоволны, начиная с шестого часа после оплодотворения и в течении 42 часов. Последующий анализ показал, что не было зафиксировано существенного влияния на смертность и морфологию эмбрионов рыб.

Аквариумные рыбы данио-рерио

Ученые лишь обнаружили умеренное торможение реакции испуга, что говорит о некоторых сенсомоторных нарушениях. Исследователи полагают, что это может указывать на ранние маркеры расстройств нервно-мышечной системы, которые проявятся уже у взрослых особей.

В результате ученые пришли к выводу, что для людей воздействие на частоте 3,5 ГГц, скорее всего, является доброкачественным.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что названы самые опасные для здоровья смартфоны.