Презентация Xiaomi: чего ожидать от революционных новинок Mi Band 3 и Xiaomi Mi 8

В Китае презентовали фитнес-трекер Mi Band 3, флагманский смартфон Mi8, фирменную прошивку MIUI 10 и другие интересные новинки Xiaomi.

Так, фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 3 получил функцию, которую не поддерживает ни один из подобных гаджетов, – это модуль NFC, сообщает 24tv.ua.

Это дает возможность пользователю Mi Band рассчитываться в магазинах, используя одну или несколько различных платежных систем. Кроме того, устройство может звонить и принимать сообщения. Новинка получила сенсорный OLED-экран. Также есть поддержка "умного" будильника и функции автомониторинга пульса.

Mi Band 3 The Verge

И самое, пожалуй, наибольшее преимущество этого гаджета – его цена. Она более чем доступна – веого 169 юаней или около 700 гривен.

На презентации Xiaomi также представила смартфон Mi8 и его младшую версию Xiaomi Mi 8 SE.

Mi 8 работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845 с частотой 2.8 ГГц и графикой Adreno 630. Новинка поступит в продажу уже с установленной версией Android 8.1 Oreo и обновленной прошивкой MIUI 10.

Mi 8 Wccftech

Смартфон имеет AMOLED-дисплей с диагональю 6.21 дюйма, а его разрешение составляет 2248x1080 пикселей. Кстати, Xiaomi Mi8 стал первым телефоном компании, который получил дисплей с вырезом сверху, подобно iPhone X.

Устройство имеет 6 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ флеш-памяти. Кроме того, презентовали еще и топовую версию Xiaomi Mi8, который имеет прозрачную заднюю крышку. Она имеет карбоновую текстуру и выглядит довольно эффектно. Эта новинка имеет 8 ГБ внутренней и 128 ГБ встроенной памяти.

Младшая версия Xiaomi Mi SE 8 получила 5,88-дюймовый Full HD экран. На задней панели устройства, как и в базовой версии, сканер отпечатков пальцев. Также на задней панели расположился двойной модуль основной камеры на 12 Мп + 5 Мп. Фронтальная камера также получила модуль на 12 мегапикселей.

Mi SE 8 Playfuldroid

Mi 8 SE стал одним из первых смартфонов, который будет работать на базе нового 10-нанометрового чипсета Snapdragon 710.

Новая версия прошивки от Xiaomi обеспечит смартфоны поддержкой искусственного интеллекта при работе с камерой. Она должен повысить качество фотографий как на основной так и на фронтальной камерах.

Еще одно заметное обновление касается экрана многозадачности, которое теперь пролистывается вертикально, а не горизонтально.

Кроме того, компания представила 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4. Он имеет IPS-экран с 178-градусным углом обзора и разрешением 4K UHD (3840 на 2160 пикселей). Дисплей поддерживает технологию HDR.

Телевизор работает на 4-ядерном процессоре Amlogic Cortex A53 с тактовой частотой 1,8 ГГц, который дополнен графическим ускорителем Mali-T830. Устройство оснащено 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной флеш-памяти. В приборе имеется модуль Bluetooth 4.2 LE и Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц). Есть три порта HDMI, два USB, а также по одному Ethernet, AV и S / PDIF.

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