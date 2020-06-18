Google выпустила публичную версию ОС Android 11: что нового
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Компания Google выпустила первую публичную версию ОС Android 11, которая доступна для обычных пользователей.
Предлагаем узнать, какие большие изменения произошли в "зеленом роботе".
Мессенджер
В Android 11 появились так называемые "пузыри". Теперь чат в любом мессенджере отображается поверх остальных окон с в отдельном круглом виджете. При нажатии переписка разворачивается на весь экран.
Google выпустила публичную версию ОС Android 11: что нового
Шторка уведомлений и быстрых настроек
В обновленной шторке добавили разделители, разграничивающие новые сообщения и другие оповещения из приложений. Также можно будет настроить приоритеты уведомлений.
Google выпустила публичную версию ОС Android 11: что нового
Медиаплеер
Также в Android 11 можно управлять музыкой прямо в шторке быстрых настроек.
Google выпустила публичную версию ОС Android 11: что нового
Меню питания
Теперь кроме кнопок выключения, перезагрузки, скриншота и экстренного вызова будут отображаться карты из Google Pay и кнопки быстрого доступа к устройствам умного дома.
Google выпустила публичную версию ОС Android 11: что нового
Запись экрана
На Android 11 уже в систему встроена функция записи видео с дисплея. При записи можно будет включить микрофон и добавлять комментарии.
Google выпустила публичную версию ОС Android 11: что нового
Меню скриншотов
В новой ОС сделать скриншот стало проще. Также улучшили редактирование полученного изображения.
Google выпустила публичную версию ОС Android 11: что нового
Помимо прочего в Android 11 добавили функцию выдачи одноразовых разрешений для приложений, вывод часто используемых программ на главном экране, новые иконки, переработанный интерфейс Google Home и возможность настройки темного режима интерфейса по времени.
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