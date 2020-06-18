Компания Google выпустила первую публичную версию ОС Android 11, которая доступна для обычных пользователей.

Предлагаем узнать, какие большие изменения произошли в "зеленом роботе".

Мессенджер

В Android 11 появились так называемые "пузыри". Теперь чат в любом мессенджере отображается поверх остальных окон с в отдельном круглом виджете. При нажатии переписка разворачивается на весь экран.

Google выпустила публичную версию ОС Android 11: что нового

Шторка уведомлений и быстрых настроек

В обновленной шторке добавили разделители, разграничивающие новые сообщения и другие оповещения из приложений. Также можно будет настроить приоритеты уведомлений.

Google выпустила публичную версию ОС Android 11: что нового

Медиаплеер

Также в Android 11 можно управлять музыкой прямо в шторке быстрых настроек.

Google выпустила публичную версию ОС Android 11: что нового

Меню питания

Теперь кроме кнопок выключения, перезагрузки, скриншота и экстренного вызова будут отображаться карты из Google Pay и кнопки быстрого доступа к устройствам умного дома.

Google выпустила публичную версию ОС Android 11: что нового

Запись экрана

На Android 11 уже в систему встроена функция записи видео с дисплея. При записи можно будет включить микрофон и добавлять комментарии.

Google выпустила публичную версию ОС Android 11: что нового

Меню скриншотов

В новой ОС сделать скриншот стало проще. Также улучшили редактирование полученного изображения.

Google выпустила публичную версию ОС Android 11: что нового

Помимо прочего в Android 11 добавили функцию выдачи одноразовых разрешений для приложений, вывод часто используемых программ на главном экране, новые иконки, переработанный интерфейс Google Home и возможность настройки темного режима интерфейса по времени.

Как сообщал OBOZREVATEL: