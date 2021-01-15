2020 год пролил свет на недостатки и пробелы в системе финансовых услуг. Это, в свою очередь, актуализировало и ускорило развитие многих трендов, которые мы уже обсуждали в предновогоднем блоге. Но некоторые процессы, о которых я не упомянула в прошлый раз, по моей субъективной оценке станут особенно важными в 2021.

Бесшовные финуслуги (Embedded finance)

Корпорация Oracle провела в 2018 году исследование, согласно которому 69% пользователей хотели бы получать все финансовые услуги онлайн. И на сегодняшний день для этого существует множество приложений во всех направлениях: от платежей до страховки, от кредитов до инвестиций. Однако такой пользовательский опыт уже неуникальный. Клиенты хотят получать услуги “бесшовно”, без дополнительных приложений, и тем более без визитов в отделения. Именно поэтому банкинг вне банковских приложений набрал значительную популярность в 2020-м и представляет большие ожидания на 2021-ый.

С помощью инструментов embedded finance компания по прокату автомобилей, например, может предлагать клиентам при аренде автомобиля возможность сразу оформить страховку на той же платформе, или получить кредит прямо на сайте интернет-магазина без каких-либо анкет. Этот тренд активно продвигают необанки и финтех-компании, такие как Bsurance, Stripe, Starling и другие. В Украине же самыми яркими примерами являются ПриватБанк и monobank.

Мерчанты вроде Amazon, Uber и проч эффективно реализуют описанный кейс. Финансовые сервисы становятся неотъемлемой частью нефинансовых продуктов. За счет этого финансовые организации получают новых пользователей и больше данных, а нефинансовые повышают свою ценность и уникальность. Этому тренду предшествовало развитие и становление модели BaaS, благодаря которой каждый бизнес может получить и предоставить клиентам полный пакет банковских услуг.

Однако в Украине, как и во многих других странах, этот тренд только зарождается. И хоть у нас уже есть кейсы в этом направлении, банки-провайдеры играют большую роль, а процесс не такой “бесшовный”, как хотелось бы.

Изменения в поведении пользователей и влияние на развитие рынка

Достаточно давно разнообразие и удобство финтех-решений заставили банки и финансовые организации пересмотреть отношение к пользовательскому опыту. Если раньше они выстраивали процессы вокруг собственных задач, то сегодня именно потребности пользователей стоят во главе и являются движущей силой развития финансовой индустрии.

В связи с пандемией, когда даже ВОЗ рекомендовала переходить на безналичные способы оплаты во избежание распространения коронавируса, поведение и привычки пользователей финтех-рынка кардинально изменились и продолжат меняться в течении этого года. Значительно вырос уровень популярности различных платежных методов (бесконтактные платежи, электронные кошельки, онлайн-оплаты), финансовой грамотности и осведомленности людей о всевозможных финтех продуктах.

У клиентов уже нет терпения на заполнение длинных форм или утомительные процессы загрузки, печати и сканирования документов.Чем выше осведомленность юзеров о существующих возможностях финтеха, тем выше спрос, и, соответственно, быстрее темпы развития. В 2019 году компания EY провела исследование, исходя из которого уровень применения финтех-решений в странах по всему миру составляет 64%, а 3 из 4 потребителей пользуются услугами платежных финтех-платформ. Уверена, на сегодняшний день эти показатели выше. Пользователь в 2021 году будет более активным, заинтересованным, но и куда более требовательным, что значительно повлияет на рынок, его участников, регулирование, универсальность продуктов и услуг. И не стоит забывать о взрослеющем поколении Z, потребности которого влияют на формирование значительной части тех-трендов – банкинг в мессенджерах, голосовой помощник при использовании финансовых продуктов и тд.

Инвестирование в стартапы

Согласно CB Insights, в третьем квартале 2020 года сумма венчурных инвестиций в финтех составила $10,6 млрд, что в среднем равно показателям предыдущих годов. Однако общий объем сделок в сфере финансовых технологий упал на 24% по сравнению с третьим кварталом 2019 года, составив 451 сделку. Таким образом 60% от общего финансирования финтех-проектов в этом квартале пришлось на 25 мега-раундов (сделка на более $100млн), при этом финансирование более мелких сделок снизилось на 16% по сравнению со вторым кварталом 2020. Такого процента финансирования финтех-гигантов не было со второго квартала 2018 года, когда Ant Group привлекла $14 млрд.

Подобная ситуация наблюдалась и отдельно в одном из центров мирового финтеха – в Великобритании. В первой половине 2020 года в британские стартапы инвестировали на 22% больше (£1.8 млрд), чем во второй половине 2019 года. Однако большая часть этой суммы была инвестирована всего в пять компаний – Revolut, Checkout.com, Starling Bank, Onfido и Thought Machine.

Возможно в 2021-м, в последствии событий 2020-го, финтех-стартапам будет сложнее привлекать капитал на ранних стадиях, так как венчурные инвесторы нацелены на зрелые, “безопасные” и побеждающие технологические компании. Однако, есть вероятность, что отсроченные в 2020 году сделки будут реализованы в 2021-м, а многообещающие и необходимые в нынешних реалиях проекты получат поддержку венчурных инвесторов, ведь согласно данным, на европейском рынке венчурных инвестиций есть $265 млрд.

Приоритетными направлениями станут сфера медицины и здравоохранения, восстановление наиболее пострадавших отраслей экономики (решения для МСБ), удаленное образование, защита окружающей среды, новые платежные методы и инструменты инвестирования.

Изменение позиций ключевых игроков (МПС) на платежном рынке

В условиях пандемии и социального дистанцирования значительно выросло количество бесконтактных и онлайн-платежей, что привело к обострению вопроса стоимости транзакций. Конечно, в ближайшие годы международные платежные системы сохранят свои ключевые позиции, а банки-эквайеры незаменимую роль. Однако у бизнеса выросла заинтересованность в альтернативных методах оплаты. При этом за период пандемии увеличилась популярность электронных кошельков, криптовалют, и многие государства движутся к созданию цифровых валют. Посмотрим, какие финтех-продукты принесет нам 2021.

Последние события в мире научили нас быстро находить решения самым неожиданным событиям. Умение реагировать на завтрашнюю потребность в связи с сегодняшним событием – нужный навык в финтехе 2021-го.

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