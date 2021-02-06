Финал конкурса iTalent: стали известны победители в номинациях второго дня

В субботу, 6 февраля, прошел второй этап финала VII сезона Всеукраинского IT-конкурса для детей и молодежи iTalent. Так, членами жюри были выбраны юные победители в семи номинациях: программная разработка, WEB Front-End, WEB Application, сайт на конструкторе, студенческая Tech, аппаратная разработка и программная обработка текстов.

Мероприятие транслировалось онлайн на YouTube-канале из-за карантинных ограничений. Конкурс состоялся под патронатом медиахолдинга OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Следующий этап финала конкурса пройдет в воскресенье, 7 февраля, с 12 до 19:00.

1 место – Валерия Пронина

2 место – Анна Куцевич

3 место – Богдан Синяк

1 место – Маркиян Ясюра

2 место – Эдуард Корицкий

3 место – Егор Малеваный

1 место – Артем Ядельский

2 место – Богдан Денисенко

3 место – Всеволод Похваленко

1 место – команда SavingTeam

2 место – команда Homewo

3 место – Дмитрий Бородий

1 место – Илья Герасименко

2 место – Андрей Федорко

3 место – Любомир Юденко

Младшая группа

1 место –Анатолий Билека

2 место – Дмитрий Кизилов

3 место – команда Креатив

Старшая группа

1 место – команда Overda

2 место –Алексей Клязнка

3 место – Антон Макаренков

Младшая группа

1 место – Любомир Юденко

2 место – Олег Мироненко

3 место – Игорь Савенко

Старшая группа

1 место – Андрей Котляр

2 место – Арсений Норков

3 место – Алексей Вишневский

С работами всех участников конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 5 февраля прошел первый этап финала VII сезона Всеукраинского IT-конкурса для детей и молодежи iTalent. Так, членами жюри были выбраны юные победители в трех номинациях: Scratch, ЗD-графика и Gamedev.