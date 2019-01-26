Больше 4 млрд лет! Ученые обнаружили удивительную находку на Луне

Ученые обнаружили на Луне камни, которые не могли там образоваться, а попали с Земли.

Исследователи изучили лунные образцы, которые на нашу планету доставили в ходе миссии "Аполлон-14" в 1971 году, сообщает Earth and Planetary Science Letters.

Международная команда ученых Швеции, Австралии и США, проанализировала лунные камни и выдвинула предположение, что некоторые могли попасть на спутник с Земли 3,9 миллиарда лет назад.

В изученных образцах нашли кусочки кварца, полевого шпата и циркона. Кроме того, химический анализ показал, что порода сформировалась в окисленной среде при температурах, которые характерны для Земли.

"Если же предположить, что она могла образоваться на Луне, тогда с учетом давления кристаллизации это произошло бы на глубине 167 километров, что крайне маловероятно, не говоря уже об уровне кислорода, который имел спутник четыре миллиарда лет назад", – сообщили ученые.

Расстояние между Землей и Луной Earth and Planetary Science Letters

Наличие циркона во многом помогло ученым, потому что этот минерал содержит уран, период полураспада которого известен. Так они смогли определить, что порода образовалась примерно 4-4,1 миллиарда лет назад, предположительно, на глубине 20 километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые сделали сенсационное заявление о зарождении жизни на Земле.

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