Презентация Apple-2019: как будут выглядеть новые IPhone и где смотреть

10 сентября в Купертино (США) пройдет ежегодная церемония презентации новинок компании Apple. Какие новинки покажут, во сколько будет трансляция и где ее смотреть — в материале OBOZREVATEL.

Когда презентация Apple-2019 и где смотреть онлайн?

Презентация начнется в 20:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на YouTube.

Как выглядят новые iPhone-2019?

По слухам, Apple покажет сразу три новых телефона: iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11R. В сети есть достаточно утечек, чтобы составить впечатление о новых моделях.Скорее всего, они получат дополнительные объективы, что положительно скажется на качествах фото и видео.

Также iPhone сможет использовать искусственный интеллект для обработки фото и редактирования видео прямо во время записи. Кроме того, уделят внимание съемке при недостатке света и представят новую сиcтему Face ID: благодаря этому телефон можно будет активировать даже когда он просто лежит на столе.

Что известно о новом Apple Watch?

По внешнему виду Apple Watch 5 не должен сильно отличаться от своего предшественника, а все нововведения коснутся "начинки".

Процессор часов обновят до модификации S5, которая окажется более производительной и при этом более энергоэффективной в сравнении с чипом нынешнего поколения. Кроме того, в продаже могут появиться часы в титановом корпусе и из керамики.

Новые MacBook Pro и iPad

Есть вероятность того, что на презентации представят и новый MacBook Pro с дисплеем на 16 дюймов. Новинка также может получить новую клавиатуру без механизма "бабочка", поскольку она собирала много жалоб пользователей.

Впрочем, есть вероятность, что показ MacBook перенесут на презентацию в октябре, когда компания должна представить и новый iPad.

Как сообщал OBOZREVATEL, инсайдеры слили в сеть цены будущих новинок Apple, которые будут представлены на презентации 10 сентября.

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