Apple угодила в скандал с "русским миром" в Украине

На официальном сайте американской компании Apple возле флага Украины указывает регион Россия.

Об этом в Facebook сообщает украинский сервис, что занимается ремонтом и обслуживанием "яблочной" техники.

"История от нашего клиента. Человек зашел на официальный сайт Apple, чтобы найти информацию о гарантийную замену батареи в MacBook Pro, а нашла такое. Что думаете, зрадонька или просто команда Apple, которая отвечает за разработку сайта, натупила в коде?" – говорится в сообщении.

На скриншоте указано, что при выборе региона пользователю предоставляют возможность указать Россию или Украину. При этом возле украинского флага стоит надпись РФ.

Скриншот

При этом в комментарии пользователи отметили, что данная ошибка является техническим багом. Так, был опубликован другой скриншот на котором Великобритания отмечена как национальным,так и украинским флагом.

Скриншот

Добавим, что на официальном сайте Apple нет возможности выбрать Украину как доступный регион для поддержки.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Apple сменила отображение территориальной принадлежности оккупированного Россией Крыма в своих сервисах и устройствах.

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