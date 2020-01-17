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17 января • обновлено в 13:27
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Apple угодила в скандал с "русским миром" в Украине

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На официальном сайте американской компании Apple возле флага Украины указывает регион Россия.

Об этом в Facebook сообщает украинский сервис, что занимается ремонтом и обслуживанием "яблочной" техники.

"История от нашего клиента. Человек зашел на официальный сайт Apple, чтобы найти информацию о гарантийную замену батареи в MacBook Pro, а нашла такое. Что думаете, зрадонька или просто команда Apple, которая отвечает за разработку сайта, натупила в коде?" – говорится в сообщении.

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На скриншоте указано, что при выборе региона пользователю предоставляют возможность указать Россию или Украину. При этом возле украинского флага стоит надпись РФ.

Apple угодила в скандал с "русским миром" в Украине

Скриншот

При этом в комментарии пользователи отметили, что данная ошибка является техническим багом. Так, был опубликован другой скриншот на котором Великобритания отмечена как национальным,так и украинским флагом.

Apple угодила в скандал с "русским миром" в Украине

Скриншот

Добавим, что на официальном сайте Apple нет возможности выбрать Украину как доступный регион для поддержки.

Apple угодила в скандал с "русским миром" в Украине

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Apple сменила отображение территориальной принадлежности оккупированного Россией Крыма в своих сервисах и устройствах.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
скандалы Apple
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Junio Van
Junio Van
усе правильно, усе справедливо )
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Что ещё раз доказывает, что никто не знает что такое украина. Все её считают частью России)
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