Apple готовит презентацию новинок: что известно об iPhone 12

Во вторник, 13 октября, состоится презентация Apple, где вероятно покажут новые iPhone 12. Предположительно новый "яблочный" смартфон получит цифровую камеру с 30-кратным увеличением, которая будет в три раза мощнее предыдущих моделей.

Согласно инсайдерским данным, предварительные заказы на iPhone 12 будут доступны с 16 октября. Другие источники говорят, что заказы на самые дорогие модели начнутся лишь в ноябре, пишет Daily Mail.

По данным из сети, на презентации могут показать сразу четыре устройства: iPhone 12 Mini с 5,4-дюймовым дисплеем, стоимость которого начинается от 699 долларов. Средний iPhone 12 с 6,1-дюймовым экраном по цене 799 долларов. Далее идут iPhone 12 Pro – 999 долларов и iPhone 12 Pro Max – 1099 долларов.

Добавим, что ранее Apple сообщила, что темой презентации станет лозунг Hi, Speed ("Привет, скорость"). Так что многие пользователи ожидают, что iPhone 12 получит возможность подключения к сетям 5G.

Отмечается, что iPhone 12 может получит различные объемы памяти – от 64 до 512 ГБ в самом дорогом iPhone 12 Pro Max.

Первыми кто получит по предварительному заказу новые iPhone 12, будут жители США и Канады.

Презентация Apple начнется в 20:00 по киевскому времени (13:00 в США).

Как сообщал OBOZREVATEL, Apple на презентации 13 октября, кроме новых iPhone, может показать наушники AirPods Studio и колонку HomePod второго поколения.

Также названы возможные минусы нового iPhone 12.