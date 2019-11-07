Жесткое побоище ультрас во Львове: всплыли новые детали

Правоохранители открыли два уголовных производства по факту массовой драки футбольных фанатов во Львове, которая произошла вечером 6 ноября.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, уголовные производства были открыты по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие касательно сотрудника правоохранительного органа) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.

Драка ультрас во Львове 24 канал

Новости Ультрас устроили массовую драку с полицией на финале КУ по футболу

Для установления обстоятельств происшествия в Галицкий отдел полиции были доставлены 20 участников драки - из которых четверо львовяне, остальные - иностранцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из украинских ультрас рассказал, что драку в центре Львова первыми затеяли футбольные фанаты французского клуба "Сент-Этьена".

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