Вчора мільйони українців з великим піднесенням чекали, а потім дивились півфінал між збірними Хорватії і Англії.

Хорвати зробили, як дехто вважає, неможливе – вони перемогли і вийшли у фінал світової першості з футболу.

В Росії теж, я думаю, з цікавістю дивились цей матч і заздрістю. Адже сценарій Кремля передбачав участь саме Росії у фіналі ЧС-18, але хорвати не спокусились – перемогли Росію, а тепер і Англію.

Після того, як хорватські футболісти після перемоги над Росією прославили Україну потужним Слава Україні, цей чемпіонат світу, який організувала і проводить країна – агресор набув зовсім іншого підтексту.

Хто дивився вчорашній матч, звернули увагу, як тисячоголосне "Слава Україні" хорватських і інших вболівальників перед його початком прокотилось над заповненим стадіоном в Лужніках.

Віда і інші футболісти Хорватії зробили свою справу, тепер "Слава Україні" буде невід’ємною ознакою чемпіонату світу в Росії, а так хотілось похизуватись перед Трампом перемогою Росії на світовій першості з футболу. Не вийшло, хорвати все спортили. Слава Хорватії!