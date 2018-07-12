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Виктор Швец
Виктор Швец
Президент Украинской фундации исследователей права, Народный депутат Украины V, VI и VII созывовВсе статьи автора

Віда свою справу зробив, або Слава Хорватії!

2.2тЧитать новость на украинском

Вчора мільйони українців з великим піднесенням чекали, а потім дивились півфінал між збірними Хорватії і Англії.

Хорвати зробили, як дехто вважає, неможливе – вони перемогли і вийшли у фінал світової першості з футболу.

В Росії теж, я думаю, з цікавістю дивились цей матч і заздрістю. Адже сценарій Кремля передбачав участь саме Росії у фіналі ЧС-18, але хорвати не спокусились – перемогли Росію, а тепер і Англію.

Після того, як хорватські футболісти після перемоги над Росією прославили Україну потужним Слава Україні, цей чемпіонат світу, який організувала і проводить країна – агресор набув зовсім іншого підтексту.

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Хто дивився вчорашній матч, звернули увагу, як тисячоголосне "Слава Україні" хорватських і інших вболівальників перед його початком прокотилось над заповненим стадіоном в Лужніках.

Віда і інші футболісти Хорватії зробили свою справу, тепер "Слава Україні" буде невід’ємною ознакою чемпіонату світу в Росії, а так хотілось похизуватись перед Трампом перемогою Росії на світовій першості з футболу. Не вийшло, хорвати все спортили. Слава Хорватії!

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Автор
Виктор ШвецВиктор Швец
Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Домагой Вида
Место
Хорватия
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