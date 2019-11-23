В России оскорбили украинского футболиста: спортивные итоги 22 ноября

Экс-футболисты сборной России оскорбили украинского футболиста, а Уайлдер посмеялся над словами Ломаченко. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 22 ноября.

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