В Киеве студенты Олимпийского колледжа и участники АТО подрались с полицейскими

В Киеве возле Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного произошла драка между студентами учебного заведения и участниками АТО с одной стороны и полицией с другой.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, спортсмены и их наставники хотели выбросить в мусорный бак и обсыпать мукой ректора университета, к которому хотят присоединить колледж, поскольку он якобы был членом "Партии регионов".

Конфликт начался со словесной перепалки, а затем перерос в драку, в ходе которой пострадали два активиста. Представители учебного заведения анонсировали протестную акцию, которая состоится 3 октября. На ней они будут требовать отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Кроме того, на место происшествия приехал депутат от "Слуги народа" и борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который попытался урегулировать конфликт и инициировал создание рабочей группы для решения возникшей проблемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове матч по мини-футболу закончился массовой дракой между игроками обеих команд.