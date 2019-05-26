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В Днепре стартовал четвертый Interpipe Dnipro Half Marathon

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26 мая в Днепре стартовал Interpipe Dnipro Half Marathon. Это – уже четвертый полумарафон, который в городе проводят при поддержке программы "Днепр – спортивная столица". В этом году событие собрало около 5 тыс. бегунов из разных стран мира.

В Днепре стартовал четвертый Interpipe Dnipro Half Marathon

Легкого старта участникам пожелал глава Днепра Борис Филатов. В этот раз организаторы несколько разнообразили дистанции – чтобы каждый мог выбрать посильное для себя расстояние. Ввели и страхование участников, ведь безопасность сверхважна. Также на маршрутах дежурят полиция, Муниципальная охрана и медики.

В Днепре стартовал четвертый Interpipe Dnipro Half Marathon

Кроме этого, увеличился призовой фонд. Сейчас он достигает 143 тысяч гривен (на 56,5 тыс. больше, чем в прошлом году). Это – спонсорские средства. Победители на главной дистанции получат 12 тыс. грн, за второе место – 10 тыс. грн, за третье – 6 тыс. грн. Спортсмены, поднявшиеся на четвертую ступень, получат по 4 тыс. грн, пятую – по 2 тыс. грн.

В Днепре стартовал четвертый Interpipe Dnipro Half Marathon

Для атлетов-рекордсменов трассы подготовили дополнительный бонус – 5 тыс. грн. Для этого бегунам необходимо преодолеть главную дистанцию, превзойдя время в 1:04:00 для мужчин и 1:13:50 – для женщин.

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Персона
Борис Филатов
Место
УкраинаДнепр
Тег
Днепр
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