Усика прибалдел после поражения Джошуа: спортивные итоги 7 июня

Появилось видео реакции Усика на поражение Джошуа, на котором украинец просто прибалдел и Украина вышла в полуфинал ЧМ по футболу U-20. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 7 июня.

Кроме того, Англия в историческом полуфинале драматично вылетела из Лиги наций и лидер сборной Украины U-20 получил страшную травму в четвертьфинале ЧМ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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