ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ЭкономикаШоу

/Новости спорта

Усика прибалдел после поражения Джошуа: спортивные итоги 7 июня

607Читать материал на украинском

Появилось видео реакции Усика на поражение Джошуа, на котором украинец просто прибалдел и Украина вышла в полуфинал ЧМ по футболу U-20. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 7 июня.

Усика прибалдел после поражения Джошуа: спортивные итоги 7 июня

Кроме того, Англия в историческом полуфинале драматично вылетела из Лиги наций и лидер сборной Украины U-20 получил страшную травму в четвертьфинале ЧМ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Прибалдел: появилось видео реакции Усика на поражение Джошуа

Украина вышла в полуфинал ЧМ по футболу U-20

Англия в историческом полуфинале драматично вылетела из Лиги наций

Лидер сборной Украины U-20 получил страшную травму в четвертьфинале ЧМ: видео момента

Руис выдвинул жесткие условия для реванша с Джошуа

Шевченко исключил трех игроков из состава сборной

СМИ: Фонсека покинул "Шахтер" – названа сумма отступных

Украинский легкоатлет выиграл "золото" Бриллиантовой лиги

"Нам нужен": Суркис рассказал о трансферах "Динамо"

Против пропаганды Путина: во Львове прошел фанатский марш

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel