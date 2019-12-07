Усик обратился к воинам ВСУ: спортивные итоги 6 декабря

Усик и Ломаченко обратились к воинам ВСУ, а Джошуа рассказал о жестком троллинге Кличко. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 6 декабря.

Кроме того, Знаменитая чемпионка вступилась за спортсменов-"предателей" и УЕФА пришел в восторг от игры украинского голкипера. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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