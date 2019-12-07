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7 декабря • обновлено в 09:35
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Усик обратился к воинам ВСУ: спортивные итоги 6 декабря

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Усик и Ломаченко обратились к воинам ВСУ, а Джошуа рассказал о жестком троллинге Кличко. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 6 декабря.

Усик обратился к воинам ВСУ: спортивные итоги 6 декабря

Кроме того, Знаменитая чемпионка вступилась за спортсменов-"предателей" и УЕФА пришел в восторг от игры украинского голкипера. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"С Богом, пацаны!" Усик и Ломаченко обратились к воинам ВСУ

"Этот старикашка..." Джошуа рассказал о жестком троллинге Кличко

"Нас выкидывают из Украины!" Знаменитая чемпионка вступилась за спортсменов-"предателей"

Букмекеры неожиданно изменили прогноз на реванш Джошуа – Руис

"Лучший сейв сезона?" УЕФА в восторге от игры украинского голкипера

"Не талант": Ибрагимович унизил Криштиану Роналду

"Не прикасался": Джошуа рассказал о главном совете Кличко перед боем с Руисом

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Автор
Максим Богданов
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