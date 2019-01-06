Усику готовят бой с россиянами: спортивные итоги 5 января

Усику нашли соперников в России, а российских хоккеистов довели до истерики на чемпионате мира. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 5 января.

Кроме того, украинка сенсационно пробилась в финал теннисного супертурнира в Брисбене и непобежденный американец отметился странным высказыванием о Ломаченко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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