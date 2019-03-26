Украина добыла невероятную победу в отборе на Евро: спортивные итоги 25 марта

Украина на последней минуте вырвала волевую победу над Люксембургом в отборе Евро-2020, а боксер из Харькова отправил экс-чемпиона мира в фантомный нокаут. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 25 марта.

Кроме того, украинский боксер добыл эффектную победу нокаутом в США и Усика лишат чемпионского пояса ради боксера из команды Путина. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

Боксер из Харькова отправил экс-чемпиона мира в фантомный нокаут - видеофакт

Украина на последней минуте вырвала волевую победу над Люксембургом в отборе Евро-2020

Усик — Такам: букмекеры назвали фаворита боя

13-я подряд: украинский боксер добыл эффектную победу нокаутом в США

Усика лишат чемпионского пояса ради боксера из команды Путина

"Не разделяю": тренер Люксембурга своеобразно оценил Шевченко

Игрок сборной Украины рассказала о лесбиянках в командах

Уникальная олимпийская чемпионка умерла в России

Фигуристка впервые в истории выполнила уникальный прыжок - видеофакт

"Это обман": американцу поставили жесткое условие для супербоя с Ломаченко

Люксембург - Украина: видео голов отбора на Евро-2020

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся