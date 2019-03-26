Украина добыла невероятную победу в отборе на Евро: спортивные итоги 25 марта

Украина на последней минуте вырвала волевую победу над Люксембургом в отборе Евро-2020, а боксер из Харькова отправил экс-чемпиона мира в фантомный нокаут. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 25 марта.
Кроме того, украинский боксер добыл эффектную победу нокаутом в США и Усика лишат чемпионского пояса ради боксера из команды Путина. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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