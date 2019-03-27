Украину хотят лишить очков Евро-2020: спортивные итоги 26 марта

Украине хотят дать поражения 0:3 за матчи с Португалией и Люксембургом, а экс-чемпион мира дал громкий прогноз на Усика в хэвивейте. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 26 марта.

Кроме того, Шевченко прокомментировал победу Украины в отборе Евро-2020 и в Москве Gelandewagen чеченского чемпиона мира убил мать с ребенком. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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