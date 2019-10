Украинский чемпион мира сотворил грандиозную сенсацию в UFC - видеофакт

Чемпион мира смешанных боевых искусств (ММА) по версии WWFC в тяжелом весе Сергей Полярный Медведь Спивак (10-1) добыл первую победу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

На турнире UFC 243, который прошел в Мельбурне на "Marvel Stadium", 24-летний уроженец Кишенева, долгое время выступавший в Украине и считающий именно ее своей Родиной, победил местного бойца Тая Туйвасу.

Несмотря на то, что перед боем букмекеры не верили в Сергея, он одержал победу во втором раунде после рассечения над бровью соперника и удушающего приема.

Too much force for the Octagon! #UFC243 pic.twitter.com/1CuMInB8ny