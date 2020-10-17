Украинский боксер попал под "уголовку" из-за каши: спортивные итоги 16 октября
Знаменитый украинский боксер накормил людей кашей и попал под уголовное дело и тренер Швейцарии назвал безумием победу Украины в Лиге наций.
Кроме того, российский комментатор назвал кайфом матч Украина – Испания.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 16 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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