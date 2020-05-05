Тренер клуба Кадырова захотел "дать по башке" украинцам: спортивные итоги 4 мая

Российский тренер Игорь Шалимов злобно отозвался об украинцах, а дзюдоистка Дарья Белодед снялась в невероятной фотосессии.
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Кроме того, боксер Иван Редкач вновь указал на связь с Россией тренера Александра Усика Сергея Лапина. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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