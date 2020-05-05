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5 мая • обновлено в 09:21
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Тренер клуба Кадырова захотел "дать по башке" украинцам: спортивные итоги 4 мая

1.1т
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Российский тренер Игорь Шалимов злобно отозвался об украинцах, а дзюдоистка Дарья Белодед снялась в невероятной фотосессии.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 4 мая.

Кроме того, боксер Иван Редкач вновь указал на связь с Россией тренера Александра Усика Сергея Лапина. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
UFC
Персоны
Дмитрий Пидручный Дарья Белодед Иван Редкач Александр Усик
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