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"Заткнись!" Легенда тенниса жестко наехал на украинца

1.7тЧитать материал на украинском

Семикратный победитель турниров серии Большого шлема американец Джон Макинрой прошелся по украинцу Сергею Стаховскому.

Таким образом легенда тенниса эмоционально отреагировал на ситуацию вокруг аргентинца Марко Трунгеллити, который стал объектом нападок со стороны игроков после того, как рассказал об участии в договорных матчах своих соотечественников.

Сергей Стаховский

Сергей Стаховский

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Аргентинец Марк Трунгеллити

Аргентинец Марк Трунгеллити

"Меня поражает пост Стаховского, который он написал в Твиттере: "Где граница между стукачом и информатором? Зависит от того, кто судья". Заткнись, Сергей! Мы что, в фильме про мафию? Тебе и твоему совету ATP нужно поставить Марко памятник. Он единственный, кто посмел сказать о проблеме, которая медленно разрушает наш вид спорта. Этот уровень тенниса прогнил до основания. Уровень ATP – это другой мир. Но запомните, если основание пирамиды рушится, всё структура развалится", – заявил Макинрой телеканалу "Евроспорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Елена Плоскина, занимающая ныне 821-е место в мировом рейтинге, пожизненно дисквалифицирована за организацию и участие в договорных матчах, а также оштрафована на 20 тысяч долларов.

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леня зе
леня зе
место .смерд.барин поставил холопа на место.
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Борисс Робот
Борисс Робот
леня зе, продолжай стоять...
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