Юная украинка выиграла Wimbledon

17-летняя украинка Дарья Снигур стала победительницей юниорского Wimbledon-2019. В драматичном финале она обыграла одну из фавориток - американку Алексу Ноель 6:4, 6:4.

Матч складывался для киевлянки крайне неудачно. Дарья никак не могла наладить удар, пропускала обидные мячи и вошла в игру, лишь проигрывая 1:4.

После этого в игре случился перелом. Взвинтив скорости и раз за разом гоняя соперницу по углам корта дальними подачами, наша соотечественница взяла 5 геймов подряд.

Вторая партия проходила по схожему сценарию. Отпустив оппонентку 0:3, украинская теннисистка смогла собраться, и довести встречу до победного конца.

Дарья Снигур

Дарья Снигур

Алекса Ноель

Дарья Снигур

В полуфинале Снигур не оставила шансов первой сеянной Эмме Наварро (США), разгромив ее 6:3, 6:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина стала первой украинкой в истории, которая пробилась в полуфинал взрослого турнира легендарного Wimbledon.

В 1/2 финала Элина уступила румынке Симоне Халеп.

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