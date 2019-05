Юная украинка с рекордом сезона вышла в финал крупного теннисного турнира

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская в блестящем стиле пробилась в финал крупного турнира во французском Страсбурге с призовым фондом 250 тысяч долларов.

Наша соотечественница в битве за путевку в решающий матч соревнований обыграла 11-ю ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси. Даяне для итоговой победы, которая стала для Ястремской рекордной в сезоне с точки зрения рейтинга соперницы, хватило всего двух партий – 6:4, 6:2.

Good day at the office so far for @D_Yastremska...



😎#is19 pic.twitter.com/IZ8XIwnOPM