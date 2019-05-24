Юная украинка с рекордом сезона вышла в финал крупного теннисного турнира

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская в блестящем стиле пробилась в финал крупного турнира во французском Страсбурге с призовым фондом 250 тысяч долларов.

Наша соотечественница в битве за путевку в решающий матч соревнований обыграла 11-ю ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси. Даяне для итоговой победы, которая стала для Ястремской рекордной в сезоне с точки зрения рейтинга соперницы, хватило всего двух партий – 6:4, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За это время украинка сделала две подачи навылет и реализовала три брейк-поинта. Соболенко же шокировала своих поклонников тем, что допустила сразу девять (!) двойных ошибок на своей подачи.

Даяна Ястремская

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В финале Ястремская сыграет с хозяйкой кортов Каролин Гарсией, которая занимает 24-е место в мировом рейтинге.

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