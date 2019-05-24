Юная украинка с рекордом сезона вышла в финал крупного теннисного турнира

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская в блестящем стиле пробилась в финал крупного турнира во французском Страсбурге с призовым фондом 250 тысяч долларов.
Наша соотечественница в битве за путевку в решающий матч соревнований обыграла 11-ю ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси. Даяне для итоговой победы, которая стала для Ястремской рекордной в сезоне с точки зрения рейтинга соперницы, хватило всего двух партий – 6:4, 6:2.
Good day at the office so far for @D_Yastremska...— WTA (@WTA) 24 мая 2019 г.
😎#is19 pic.twitter.com/IZ8XIwnOPM
Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За это время украинка сделала две подачи навылет и реализовала три брейк-поинта. Соболенко же шокировала своих поклонников тем, что допустила сразу девять (!) двойных ошибок на своей подачи.
Даяна Ястремская
Dazzling Dayana!— WTA (@WTA) 24 мая 2019 г.
💎💎💎@D_Yastremska beats Sabalenka 6-4, 6-4 to reach the @WTA_Strasbourg final!#is19 pic.twitter.com/r8XAJuCI2b
В финале Ястремская сыграет с хозяйкой кортов Каролин Гарсией, которая занимает 24-е место в мировом рейтинге.
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