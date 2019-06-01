"Вообще не смогу": Свитолина сделала печальное признание о карьере

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что из-за травмы колена она может больше не сыграть на травяных кортах.

"После поражения на турнире Большого шлема не стоит торопиться с необдуманными решениями, но я уже давно мучаюсь с травмой колена. Ее последствия особенно хорошо ощущались в матче с Мугурусой. Возможно, мне понадобится МРТ на следующей неделе, чтобы понять, что мне дальше делать с игрой на травяном корте. Если томография покажет что-то серьезное, то есть вариант, что я вообще не смогу играть на траве. Но сейчас я думаю, что успею восстановиться к Wimbledon", – сказала Свитолина в интервью BBC.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Свитолина с победы стартовала на Открытом чемпионате Франции. В первом круге Roland Garros 9-я ракетка мира из Одессы обыграла 7-кратную чемпионку турниров Большого Шлема Винус Уильямс (США) – 6:3, 6:3.

В третьем круге матч против Мугурусы завершился поражением со счетом 3:6, 3:6.

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