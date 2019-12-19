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19 декабря • обновлено в 19:14
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Умерла легендарная украинская чемпионка Wimbledon

1.6т
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В среду вечером, 18 декабря, в возрасте 74 лет умерла легендарная украинская теннисистка Галина Бакшеева.

Как говорится в сообщении в Facebook пресс-службы Федерации тенниса Украины, Бакшеева была настоящей легендой мирового тенниса. Она была первой представительницей СССР, которой удалось стать победительницей самого престижного теннисного турнира Wimbledon. Она выиграла эти соревнования в юниорском разряде дважды – в 1961-м и 1962 годах.

Также она была 13-кратной чемпионкой Союза в одиночном, парном и смешанном разрядах, неоднократно выигрывала Спартакиады народов СССР и чемпионаты Украины.

Перейдя на тренерскую работу, Галина Петровна готовила своих воспитанников в киевских спортклубах "Антей" и "Наука".

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OBOZREVATEL приносит соболезнования семье и близким легендарной теннисистки.

Как сообщал OBOZREVATEL, трехкратный победитель турниров Большого Шлема в парном разряде, австралийский теннисист Питер Макнамара умер в возрасте 64 лет.

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Автор
Денис Карпов
Место
Украина
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