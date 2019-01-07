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Украинская теннисистка установила рекорд в мировом рейтинге

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Вторая ракетка Украины Леся Цуренко добилась наивысшего достижения в карьере, войдя в топ-25 рейтинга Международной теннисной ассоциации (WTA).

В обновленном списке лучших теннисисток планеты киевлянка поднялась на три строчки и заняла 24-ю позицию, имея в активе 2005 очков. Такому успеху поспособствовал выход Цуренко в финал супертурнира в австралийском Брисбене. В решающем матче Леся дала настоящий бой седьмой ракетке планеты Каролине Плишковой из Чехии, проиграв в трех партиях – 6:4, 5:7, 2:6.

Леся Цуренко

Леся Цуренко

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Украинская теннисистка установила рекорд в мировом рейтинге

Отметим, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина опустилась в рейтинге WTA на две позиции и оказалась на шестой строчке. В Брисбене наша спортсменка не сумела защитить звание чемпионки, вылетев уже в первом круге.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина после вылета с турнира в Брисбене пошла на радикальный шаг из-за болельщиков.

Читайте все новости по теме "WTA" на OBOZREVATEL.

Тема
WTA
Персона
Леся Цуренко
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