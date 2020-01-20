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20 января • обновлено в 12:44
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Украинка Ястремская установила рекорд в рейтинге WTA

1.3т
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская обновила личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на 21-е место в списке лучших теннисисток мира.

Ястремская вышла в финал турнира ранга Premier, который проходил в Аделаиде, проиграв в решающем матче первой ракетке мира австралийке Эшли Барти. Удачное выступление на соревновании позволило ей подняться на три позиции.

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

Лучшей теннисисткой Украины остается Элина Свитолина, которая удерживает пятое место в рейтинге. Третьей нашей соотечественницей из топ-100 является Катерина Козлова, идущая на 83- й строчке. Выход в 1/8 финала турнира в Хобарте позволил ей подняться на восемь позиций.

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Как сообщал OBOZREVATEL, финал WTA Premier в Аделаиде стал высшим достижением Даяны Ястремской в карьере.

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Тема
WTA
Персоны
Катерина Козлова Элина Свитолина Даяна Ястремская
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