Украинка сенсационно пробилась в финал теннисного супертурнира в Брисбене

Украинка Леся Цуренко сенсационно пробилась в финал супертурнира в Брисбене с призовым фондом 1 млн долларов. Наша спортсменка разобралась с победительницей US Open Наоми Осакой 6-2, 6-4.

Цуренко была решительно настроена взять реванш у японской теннисистки за обидное поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Америки со счетом 6-1, 6-1. И если тогда украинка не смогла дать бой будущей победительнице турнира, то в полуфинале турнира в Брисбене у нее вышло все.

Леся сделала брейк в первом же гейме, при этом сама подавала без проблем. При счете 4-2 Цуренко снова не дала подать японке, а затем уверенно завершила сет со счетом 6-2.

So solid from Tsurenko in the first set. Osaka serving at just 45%, but was actually in the positive in winners/unforced until the final game. #BrisbaneTennis pic.twitter.com/W9oT7OaLu7