Украинка обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Торонто

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская впервые в карьере пробилась в третий круг турнира Premier 5 в Торонто с призовым фондом 2 миллиона 830 тысяч долларов.

В напряженнейшем поединке 1/16 финала 19-летняя одесситка взяла верх над бывшей первой ракеткой мира Викторией Азаренко из Беларуси (39-е место WTA) - 7:5, 7:5.

В 1/8 финала Даяна сыграет с американской теннисисткой Софией Кенин, занимающей 29-е место в рейтинге WTA). В июле этого года на Wimbledon Даяна уже встречалась с Кенин и обыграла ее, установив личный рекорд.

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