Украинец в финале-триллере стал победителем теннисного турнира в США

Украинский теннисист Сергей Стаховский в дуэте с испанцем Марселем Гранольерсом в фантастическом финале одержали победу над Марсело Аревало и Мигелем Варелу (Сальвадор/Мексика) – 3:6, 7:6, 11:9 и стали победителями парного турнира АТР-250 в американском Ньюпорте с призовым фондом 625 тысяч долларов.

Финальный поединок продолжался 1 час 37 минут и за это время Стаховский и Гранольерс выполнили 6 подач навылет, 5 раз допустили двойную ошибку и реализовали 1 брейк-поинт. Их соперники не сделали ни одного эйса, допустили 2 двойные ошибки и выиграли 2 гейма на приеме.

Турнир в Ньюпорте был последним травянным соревнованием в этом сезоне.

