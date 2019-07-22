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Украинец в финале-триллере стал победителем теннисного турнира в США

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Украинский теннисист Сергей Стаховский в дуэте с испанцем Марселем Гранольерсом в фантастическом финале одержали победу над Марсело Аревало и Мигелем Варелу (Сальвадор/Мексика) – 3:6, 7:6, 11:9 и стали победителями парного турнира АТР-250 в американском Ньюпорте с призовым фондом 625 тысяч долларов.

Финальный поединок продолжался 1 час 37 минут и за это время Стаховский и Гранольерс выполнили 6 подач навылет, 5 раз допустили двойную ошибку и реализовали 1 брейк-поинт. Их соперники не сделали ни одного эйса, допустили 2 двойные ошибки и выиграли 2 гейма на приеме.

Турнир в Ньюпорте был последним травянным соревнованием в этом сезоне.

Для Сергея Стаховского эта победа стала восьмой на уровне турниров АТР (четыре в одиночке/четыре в паре).

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"Задушил бы": Стаховский сделал откровенное признание о россиянах

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский теннисист Сергей Стаховский жестко раскритиковал боксера Александра Гвоздика за оправдание военной агрессии России по отношению к нашей стране.

На своей странице в социальной сети Facebook Стаховский в резкой форме отреагировал на скандальное интервью чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе, в котором тот оправдал власти РФ.

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Персона
Сергей Стаховский
Место
США
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