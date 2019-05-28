Цуренко с разгромной победы стартовала на Roland Garros

Знаменитая украинская теннисистка Леся Цуренко (27 WTA) победила в первом круге Открытого чемпионата Франции с призовым фондом в 21 000 000 евро, который с 26 мая по 8 июня проходит в Париже.

На кортах Roland Garros 29-летняя киевлянка в двух сетах обыграла франкоканадку Эжени Бушар, занимающую 77-ю строчку в рейтинге сильнейших. Матч длился 65 минут и завершился со счетом 6:2, 6:2.

Эжени Бушар

Леся Цуренко

Эжени Бушар

Леся Цуренко

Эжени Бушар

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Эжени Бушар

Леся записала в свой актив пять брейков, а на подаче проиграла только один гейм. Ее следующей сопернице стала Александра Крунич (Сербия, WTA 76), на отказе прошедшая Дарью Гаврилову из Австралии.

Новости Эжени Бушар разделась в Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 26 мая, первая ракетка Украины Элина Свитолина в первом круге Roland Garros обыграла 7-кратную чемпионку турниров Большого Шлема Винус Уильямс (США) – 6:3, 6:3.

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