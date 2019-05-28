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Цуренко с разгромной победы стартовала на Roland Garros

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Знаменитая украинская теннисистка Леся Цуренко (27 WTA) победила в первом круге Открытого чемпионата Франции с призовым фондом в 21 000 000 евро, который с 26 мая по 8 июня проходит в Париже.

На кортах Roland Garros 29-летняя киевлянка в двух сетах обыграла франкоканадку Эжени Бушар, занимающую 77-ю строчку в рейтинге сильнейших. Матч длился 65 минут и завершился со счетом 6:2, 6:2.

Цуренко с разгромной победы стартовала на Roland Garros

Эжени Бушар

Эжени Бушар

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Эжени Бушар

Эжени Бушар

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Эжени Бушар

Эжени Бушар

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Эжени Бушар

Эжени Бушар

Леся записала в свой актив пять брейков, а на подаче проиграла только один гейм. Ее следующей сопернице стала Александра Крунич (Сербия, WTA 76), на отказе прошедшая Дарью Гаврилову из Австралии.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 26 мая, первая ракетка Украины Элина Свитолина в первом круге Roland Garros обыграла 7-кратную чемпионку турниров Большого Шлема Винус Уильямс (США) – 6:3, 6:3.

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Тема
Roland Garros
Персона
Леся Цуренко
Место
ФранцияПариж
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Романова Елена
Романова Елена
Спacибo тем, ктo пoкaзал мне этoт пpeкрacный сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁tcbhgca Пpocто пройдя опpоc пoлyчилa почти пoлугодoвую зарплатy)) Пользyйтеcь, пoкa eсть вoзмoжность=)
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