Теннисист на Wimbledon стащил судью с вышки и заставил играть вместо себя

Курьезный эпизод произошел на Wimbledon во время выставочного турнира ветеранов.

Экс-пятая ракетка мира и финалист Roland Garros-1988 Анри Леконт по ходу матча в знак протеста стащил с вышки судью Джейми Кроусона и отправил его играть вместо себя, а сам забрался на его место.

"Ровно", – сказал Леконт в микрофон как профессиональный шоумен, разобравшись с судейской аппаратурой, и дальше комментировал каждый удар Кроусона, обычно играющего в теннис в клубе курортного Челтнема.

Кроусон, подбадриваемый Леконтом, выиграл пару очков, в том числе одно – в падении, но в итоге вернулся на вышку при том же счете "ровно", которое было озвучено под хохот трибун.

Леконт и его партнер Патрик Макинрой матч проиграли 3:6, 5:7.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Элина добыла драматичную победу на Wimbledon, став первой украинкой в истории, которая пробилась в полуфинал этого легендарного турнира.

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