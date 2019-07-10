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Теннисист на Wimbledon стащил судью с вышки и заставил играть вместо себя

1.4т Читать материал на украинском

Курьезный эпизод произошел на Wimbledon во время выставочного турнира ветеранов.

Экс-пятая ракетка мира и финалист Roland Garros-1988 Анри Леконт по ходу матча в знак протеста стащил с вышки судью Джейми Кроусона и отправил его играть вместо себя, а сам забрался на его место.

"Ровно", – сказал Леконт в микрофон как профессиональный шоумен, разобравшись с судейской аппаратурой, и дальше комментировал каждый удар Кроусона, обычно играющего в теннис в клубе курортного Челтнема.

Кроусон, подбадриваемый Леконтом, выиграл пару очков, в том числе одно – в падении, но в итоге вернулся на вышку при том же счете "ровно", которое было озвучено под хохот трибун.

Леконт и его партнер Патрик Макинрой матч проиграли 3:6, 5:7.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Элина добыла драматичную победу на Wimbledon, став первой украинкой в истории, которая пробилась в полуфинал этого легендарного турнира.

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Тема
Wimbledon
Место
Англия
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УРОНИЛИ САЛО
УРОНИЛИ САЛО
обоз как всегда в заголвках лидер среди цензора ,!,+,!,УБрэхня
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