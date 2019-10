Свитолина вызвала переполох среди букмекеров, став главной фавориткой Итогового турнира

Победа украинки Элины Свитолиной над экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп во 2-м туре Итогового турнира WTA перевернула ситуацию с прогнозами на победителя соревнований.

Важную роль сыграло также снятие с турнира из-за травмы канадской теннисистки Бьянки Андрееску, которая в среду не сумела доиграть свою встречу в Фиолетовой группе против Каролины Плишковой.

'You're playing one of the biggest tournaments of the year, too. It's not easy.'@Bandreescu_ will await the results of an MRI before deciding to take the court on Friday --> https://t.co/b7gp35ZMRv#WTAFinals pic.twitter.com/gaBaQME4KL